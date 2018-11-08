Mardin'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yasa dışı bahis oynatıldığı tespit edilen bir iş yerine operasyon düzenlendi.

Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada; operasyonda 1 şüphelinin suçüstü yakalandığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince 'Yasa dışı Bahis Olaylarının Önlenmesi' amacıyla, yürütülen çalışmalar kapsamında; bir adreste yasa dışı bahis oynatıldığı bilgisinin alınması üzerine bahse konu adrese yönelik yapılan kontrolde; iş yeri sahibi 1 şahıs suçüstü yakalanarak hakkında hazırlanan tahkikat evrakları ile adli birimlere sevk edilmiş olup, aynı gün içerisinde çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Terör örgütlerin finans kaynakları olan yasa dışı bahis ve kumar olaylarının engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir." - MARDİN