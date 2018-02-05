Mardin'de yarıyıl tatili sona erdi, ders zili çaldı

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2017-2018 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi yarı yıl tatilinin ardından başladı.

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ile bir milyon öğretmen için ders zili 15 günlük aradan sonra tekrar çaldı. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 23 Nisan İlkokulunda da öğrenciler yeni döneme merhaba dedi. 3-F sınıfı öğrencisi Aram Demir, tatilde gezdiğini ve okulunu özlediğini söyledi. Aynı sınıftaki başka bir öğrenci de tatilde amcasının düğününün olduğunu belirtti.

Öğrenciler yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem eğitimine başladı.