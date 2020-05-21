Mardin'de yardım kolilerini çalan şüpheliyi yürüyüş şekli ele verdi
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Mardin'de yardım kolilerini çalan şüpheliyi yürüyüş şekli ele verdi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere bir depoda bulunan yardım kolilerini çalan şüpheli tutuklandı.

21.05.2020 21:17 | Son Güncelleme: 21.05.2020 21:22

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere bir depoda bulunan yardım kolilerini çalan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir depoda ramazan yardım kolilerinin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekibi, güvenlik kamerasından yürüyüş şeklinden zanlının Bahri T. olduğunu tespit etti.

Atatürk Mahallesi 833. Sokak'ta gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, zanlının geldiği yardım kolilerinin bulunduğu deponun önünde, etrafı bir süre inceledikten sonra kapıyı cebinden çıkardığı aletle zorla açıp kolileri alarak uzaklaşması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mardin'de yardım kolilerini çalan şüpheliyi yürüyüş şekli ele verdi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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