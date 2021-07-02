Mardin'de yaralı bulunan merkep tedavi altına alındı
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Mardin'de yaralı bulunan merkep tedavi altına alındı

Mardin'de yaralı bulunan merkep tedavi altına alındı
Anadolu Ajansı / Selahattin Erol - Haberler | Kültür Sanat

Midyat ilçesinde yaralanan merkep tedavi altına alındı.

Midyat ilçesinde yaralanan merkep tedavi altına alındı.

Vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan ve durumu Midyat Belediyesine bildirilen merkebe, ilk müdahale veteriner hekim tarafından yapıldı.

Yaralı eşek daha sonra Mardin Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine sevk edildi.

Ayrıca, belediye ekipleri kanalizasyon kanalına düşen yavru bir kediyi kurtardı.

Mardin'de yaralı bulunan merkep tedavi altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Erol

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