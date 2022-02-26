Mardin'de yaralı baykuş koruma altına alındı - Haberler

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Mardin'de yaralı baykuş koruma altına alındı

AA, Halil İbrahim Sincar - Güncel
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Mardin'de yaralı baykuş koruma altına alındı

Mardin'de jandarma ekiplerince devriye görevi sırasında bulunan yaralı baykuşun tedavisi yapıldı.

DERİK, MARDİN (AA) - Mardin'de jandarma ekiplerince devriye görevi sırasında bulunan yaralı baykuşun tedavisi yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Derik İlçe Jandarma Komutanlığınca icra edilen devriye görevi esnasında yaralı olarak bulunan baykuş muhafaza altına alınarak ilk tedavisi yapıldı.

Ekipler daha sonra baykuşu Mardin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.

AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Mardin, Derik, Güncel, Haberler

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