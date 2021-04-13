Mardin'de yapılan satranç aday hakem kursu tamamlandı
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Mardin'de yapılan satranç aday hakem kursu tamamlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Mardin'de yapılan satranç aday hakem kursu tamamlandı

Türkiye Satranç Federasyonu Mardin İl Temsilciğinin düzenlemiş olduğu satranç aday hakem kursu tamamlandı.

Türkiye Satranç Federasyonu Mardin İl Temsilciğinin düzenlemiş olduğu satranç aday hakem kursu tamamlandı.

Yapılan kurs önce online canlı ders şeklinde düzenlendi. Son üç gün ise Mardin Gençlik Merkezinde yüz yüze eğitim verildi. Uluslar arası hakem ve Türkiye Satranç Federasyonu yönetim kurulu üyesi olan tecrübeli hoca Ulaş Demirci tarafından verilen kursa katılan 20 aday hakem sınava girdi. Sınavla son bulan kursta başarılı olan kursiyerler aday hakem olabilecek. Kurs ile ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Satranç federasyonu Mardin İl Temsilcisi Cengiz Yalçın kursun başarı ile tamamlandığını belirterek şunları söyledi:

"Başta uluslararası satranç hakemi olan tecrübeli hocamız Ulaş Demirci hocamıza, ayrıca bize desteklerini esirgemeyen Mardin İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Gençlik Merkezi Müdürlüğüne ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok verimli bir kurs oldu. Ben kursiyerlere ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum". - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 12:06:56. #1.15#
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