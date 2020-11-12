Mardin'de yapılan 2'nci OSB'ye yabancı firma ilgisi
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Mardin'de yapılan 2'nci OSB'ye yabancı firma ilgisi

12.11.2020 09:39 | Son Güncelleme: 12.11.2020 09:43
Mardin'de yapılan 2'nci OSB'ye yabancı firma ilgisi

MARDİN'de yapımı süren 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) Almanya, Katar ve Irak dahil bazı ülkelerdeki firmaların, fabrika kurmak için başvuruda bulunduğu belirtildi.

MARDİN'de yapımı süren 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) Almanya, Katar ve Irak dahil bazı ülkelerdeki firmaların, fabrika kurmak için başvuruda bulunduğu belirtildi.

Mardin'de 632 bin metrekarelik alanda kurulan 2'nci OSB, altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla 4 ay sonra hizmete açılacak. Almanya, Katar ve Irak dahil bazı ülkelerden yatırımcıların da Türk iş insanlarıyla ortaklaşa fabrikalar kuracağı OSB'de teknoloji, istihdam ve büyük yatırımlar hedefleniyor. OSB'deki çalışmaları inceleyen Mardin Vali Yardımcısı Recep Aydın, altyapı çalışmalarında sona gelindiğine söyledi. OSB'ye başvuruların devam ettiğini kaydeden Aydın, "Başvurular devam ediyor. Biz gerekli elemeleri yaptığımız zaman en kısa sürede inşallah organize sanayimizi faaliyete geçirmeye çalışacağız. İşlerin hızlanacağı döneme geldik. 2013'ten beri şöyle geriye baktığımız zaman çok fazla bir şey yokmuş gibi gözüküyor. Ama artık işlerin hızlanacağı döneme girdik. Yani çok yakın zamanda fabrikalarımızın yükseldiğini hep beraber göreceğiz" dedi.

İLK ETAPTA 5 BİN İSTİHDAM

Mardin 2'nci OSB Müdürü Mahmut Acay ise ilk etapta 5 bin kişinin istihdam edileceğini dile getirerek, Almanya, Katar, Irak ve farklı ülkelerden yatırım müracaatlarının bulunduğunu söyledi. Acay, istihdam yaratıcı yatırımlara öncelik verileceğini belirterek, Mardin'i geleceğe taşıyacak katma değeri yüksek sanayi projelerini de ön planda tuttuklarını söyledi.


Mardin'de yapılan 2'nci OSB'ye yabancı firma ilgisi
Mardin'de yapılan 2'nci OSB'ye yabancı firma ilgisi
Mardin'de yapılan 2'nci OSB'ye yabancı firma ilgisi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA

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