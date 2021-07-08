Mardin'de yapılacak GES Projesinin fizibilite çalışmaları tamamlandı

Mardin Büyükşehir Belediyesinin, yenilenebilir ve doğal enerji kaynaklarından faydalanmak, enerji giderlerini düşürmek amacıyla ile geliştirdiği çevre dostu Güneş Enerji Santrali Projesinde fizibilite çalışmaları bitti.

Mardin Büyükşehir Belediyesinin, yenilenebilir ve doğal enerji kaynaklarından faydalanmak, enerji giderlerini düşürmek amacıyla ile geliştirdiği çevre dostu Güneş Enerji Santrali Projesinde fizibilite çalışmaları bitti.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün en büyük gider kalemi olan elektrik giderini yenilenebilir, doğal ve çevre dostu kaynaklardan karşılanarak azaltılması ve sağlanacak tasarrufun Mardinlilere hizmet olarak dönmesi için başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Projede üretilecek elektrik için potansiyel alanlar içerisinde uygun olan noktalar seçilerek alt yapı ihtiyacı, yatırım maliyeti, işletme maliyeti ve yatırımın geri dönüş süresi hesaplandı.

Projede, yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş enerjisi ile elektrik üretimi yapılması ve Mardin Büyükşehir Belediyesinin elektrik ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz