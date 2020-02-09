Mardin'de yangın faciası: Anne ve 3 kızı öldü (2)

09.02.2020 12:02 | Son Güncelleme: 09.02.2020 12:02

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Mardin Valiliği Mazıdağı ilçesinde bir evde çıkan, anne ve 3 kızının yaşamını yitirdiği yangınla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: "9 Şubat 2020 günü saat 04.00 sıralarında Mazıdağı ilçesi Kayalar Mahallesi Okul Caddesi No: 14/3 sayılı adreste meydana gelen yangın olayına itfaiye görevlileri intikal ederek yangına müdahale etmiş ikamette bulunan Nisan Tur (34), Miray Ayaz Tur (1), Lorin Tur (5) ve Gül Ecrin Tur (7) isimli şahısların ilk müdahale için ambulans aracılığı ile Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne intikal ettirilmiştir. Mazıdağı Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalede hayati tehlikesi bulunan 4 şahsın da yangından kaynaklanan karbonmonoksit gazından zehirlenerek saat 05.10'da hayatlarını kaybettikleri anlaşılmıştır. Konuyla ile ilgili nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla olay yerinin muhafaza altına alınarak, olay yeri inceleme çalışmasının yapılmasına başlanmıştır."

Kaynak: DHA