09.02.2020 20:47 | Son Güncelleme: 09.02.2020 20:50

Mardin'de yangın faciası: Anne ve 3 kızı öldü (3)

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde evlerinde uyudukları sırada çıkan yangında yaşamlarını yitiren anne Nisan Tur (34) ile kızları Miray Ayaz (1), Lorin (5) ve Gül Ecrin'in (7) cansız bedenleri hastane yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenaze araçlarıyla getirilen anne ve 3 kızının cenazeleri, Kayalar Mahallesindeki mezarlıkta yüzlerce kişinin katılımıyla gözyaşlarıyla toprağa verildi. Anne ve 3 kızı, yan yana kazılan mezarlıkta toprağa verildi.

Yangında eşi ve 3 çocuğunu kaybeden baba Yunus Tur, yakınları tarafında teselli edildi.

Kaynak: DHA

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