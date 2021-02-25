Son dakika... Yanan otelin penceresinden atlayan kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika... Yanan otelin penceresinden atlayan kişi yaralandı

25.02.2021 03:39 | Son Güncelleme: 25.02.2021 03:55

Son dakika haberler: Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yangın çıkan otelin 5. katından atlayan kişi yaralandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yangın çıkan otelin 5. katından atlayan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle Mahallesi Şanlıurfa Caddesi 'ndeki otelin 5. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bu sırada 5. katta bulunan Sedat T. alevlerden kurtulmak için pencereden atladı.

Yaralanan Sedat T. ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri otelde mahsur kalan 10 kişiyi kurtardı.

Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Yangın sonrası binada hasar oluştu.

Son dakika... Yanan otelin penceresinden atlayan kişi yaralandı
Son dakika... Yanan otelin penceresinden atlayan kişi yaralandı
Son dakika... Yanan otelin penceresinden atlayan kişi yaralandı
Son dakika... Yanan otelin penceresinden atlayan kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Berat Albayrak İbrahim Aydemir Selahattin Demirtaş
Magazin Sibel Can Onur Akay Meghan Markle Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Can Bartu Erol Bulut Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Yanan otelin penceresinden atlayan kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 03:55:52. #1.15#
title