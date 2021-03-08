Mardin'de, yamaç paraşütüyle '8 Mart' uçuşu

MARDİN'in Derik ilçesindeki Erge Baba Tepesi'nde bir araya gelen sporcular, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yamaç paraşütü etkinliği düzenledi.

Diyarbakır ve Mardin'de yaşayan bir grup yamaç paraşütü sporcusu, Derik ilçesindeki Erge Baba Tepesi'nde buluşarak, uçuş etkinliği düzenledi. 'Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla bir araya geldiklerini söyleyen İrem Pulat, bu uçuşlarını tüm kadınlara armağan ettiklerini belirtti. Pulat, "Bu sporu bir kadın olarak yapabilmek ayrıca gurur vericidir. Burada yapmış olduğumuz bu uçuşları, dünyadaki tüm kadınlara armağan ediyorum. Bir kadının isteyip yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Yeter ki kadın istesin" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emrullah KARAKAŞ