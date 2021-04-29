Mardin'de yamaç paraşütü eğitimleri için kayıtlar devam ediyor
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Mardin'de yamaç paraşütü eğitimleri için kayıtlar devam ediyor

Mardin'de yamaç paraşütü eğitimleri için kayıtlar devam ediyor
Anadolu Ajansı / Osman Öksüz - Haberler | Güncel

Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından açılan yamaç paraşütü eğitimleri için kayıtlar sürüyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından açılan yamaç paraşütü eğitimleri için kayıtlar sürüyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Gençlik Merkezi, kentteki spora ve yamaç paraşütüne merakı olan gençlerin hayalini gerçekleştirmek için Profesyonel Yamaç Paraşütü Eğitimlerini başlatacak. 21 Nisan'da başlayan kayıtlar Gençlik Merkezinde devam ediyor.

Profesyonel ekip tarafından verilecek eğitimler iki aşamadan oluşacak. Birinci aşama olan teorik eğitimi Gençlik Merkezinde verilecek. İkinci eğitim ise uçuş eğitimleri olacak. Birinci ve ikinci aşamalı eğitimlerin ardından Derik ilçesinin yüksek tepelerinde deneme uçuşları gerçekleştirilecek.

Başvurmak isteyen 15-29 yaş aralığındaki gençler, sağlık raporu, 4 vesikalık fotoğraf ve kimlik fotokopisi ile Gençlik Merkezine 24 Mayıs'a kadar başvuruda bulunabilir.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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