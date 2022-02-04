Mardin'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

ARTUKLU, MARDİN (AA) - Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

Şar Mahallesi'nde Remzi Oral'dan (65) haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, evde yaptıkları aramada Oral'ın cansız bedenini buldu.

Oral'ın cesedi otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.