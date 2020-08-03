Mardin'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.
03.08.2020 10:13 | Son Güncelleme: 03.08.2020 10:52
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesinde bir binanın 3. katında yaşayan Mehmet Reşit Kılıç'tan 2 gündür haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi.
Olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Balkondan eve giren itfaiye ekipleri Kılıç'ın cesedini buldu.
Kılıç'ın cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesine götürüldü.
Kaynak: AA