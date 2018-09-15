Mardin'de Yakalan 2 PKK'lının, İstanbul'da Metro ve Metrobüs Duraklarına Eylem Yapacağı Ortaya Çıktı

Yurt içi ve sınır ötesinde düzenlenen operasyonlarla ağır darbe yiyen PKK'nın mega kentlerde planladığı sansasyonel eylemler deşifre edildi. Mardin Nusaybin'de sınır kontrolü yapan Jandarma birimleri Suriye sınırından geçen ve kendilerini karı-koca olarak tanıtan iki şüpheliyi gözaltına aldı. Mardin Emniyetine teslim edilen şüphelilerin kimliklerinin sahte çıkması üzerine çalışma yapan İstihbarat ve Terörle Mücadele Birimleri, şüphelilerin PKK'lı R.S. ve B.Y. olduğunu tespit etti.

SORGUDA ÇÖZÜLDÜLER

Sorguya alınan PKK'lı teröristler, örgütün kanlı planını itiraf etti. Yapılan çapraz sorguda teröristlerin İstanbul'daki toplu ulaşım noktalarında eş zamanlı eylem için harekete geçtikleri ortaya çıktı. Yakalanan teröristlerin ifadeleriyle, planlanan eylemin aslında 2017 yılında gerçekleştirilmek istendiği, İstanbul'a aktarılmak üzere Kızıltepe'ye getirilen yüksek tesirli patlayıcı maddenin ele geçirilmesiyle bunun bir yıl ertelendiği belirlendi.

İŞARETLENMİŞ HARİTA

Yakalanan iki teröristin ifadesine göre, örgütün sözde üst yönetiminin "dağılan militanlarını yeniden toparlamak ve ses getirmek" amacıyla İstanbul'u hedefine koyduğu ortaya çıktı. Kadın terörist R.S., "Eylem için bana İstanbul'daki yoğun ulaşım noktalarını gösteren küçük bir kroki verildi. Haritada metro ve metrobüs durakları işaretlenmişti. Eylemin nerede ve ne zaman olacağı üçüncü şahıslar tarafından daha sonra bildirilecekti" itirafında bulundu.

FARKLI İLLERE GÖNDERİLDİLER

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, K.Irak'ta el yapımı patlayıcı bomba hazırlama eğitimi alan ve örgütün "sabotajcı" adını verdiği teröristler, örgüte Ayn el-Arab (Kobani) olayları döneminde katıldıklarını söyledi. Yakalanan PKK'lılar, "Örgütün çağrısı ile Kobani'ye geçtik. Daha sonra Kobani'ye giden gruplar içinden gönüllü olanları ve kendi seçtiklerini Irak'a gönderip sabotaj eğitimi verdiler. Sonrasında gelen talimata göre Türkiye'nin değişik illerine gönderildik" dedi.

PATLAYICI KAMIŞLI'DAN GELDİ

Suriye Kamışlı'dan Kızıltepe'nin Karatepe mezrasına bomba sevkiyatı yapıldığını söyleyen teröristler, "350 kilogram PETN patlayıcı maddesi Kızıltepe'de bulunmasaydı, İstanbul'da birçok saldırı düzenleyecektik. İstanbul'a geçecektik, arkamızdan da patlayıcılar sevk edilecekti. Asker patlayıcıları ele geçirince plan bozuldu ve bize DEAŞ'ın yaptığı gibi 'yalnız kurt' eğitimi verildi" itirafında bulundular. Öte yandan yakalanan teröristlerden R.S.'nin üniversite öğrencisiyken Haziran 2016'da örgüte katıldığı, yasadışı olarak Türkiye'ye girdikten sonra Şırnak üzerinden batı illerine geçme hazırlığında olduğu bildirildi.

EMNİYET TEYAKKUZDA

Bombalı eylem yapılacağını itiraf eden teröristler İstanbul'da gizlenmelerine ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerin temininde kendilerine yardımcı olacak PKK'lıların isimlerini de söyledi. Harekete geçen İstanbul Emniyeti, teröristlerin ifadeleri doğrultusunda belirlenen şüpheleri takibe aldı. İlerleyen günlerde yapılacak operasyonlarla örgütün İstanbul'daki hücre evleri de çökertilecek.