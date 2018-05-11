Mardin'de Yağmur ve Sis Hayatını Olumsuz Etkiledi

Mardin'de etkili olan yağmur ve sis hayatı olumsuz etkiliyor. Sağanak nedeniyle su taşkınlarının olduğu kentte, sis nedeniyle de görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.

Mardin'de yaklaşık bir haftadır aralıklarla etkisini sürdüren sağanak yağış ve sis, hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte sağanak yağış nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı. Kentin tarihi sokaklarında ise su taşkınları oluştu. Sisin de kapladığı kentte, görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Vatandaşlar ve sürücüler, hem su taşkınları hem de sis nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Yağışların, 13 Mayıs'a kadar etkili olması beklenirken, meteoroloji vatandaşları olası olumsuzluklara karşı uyardı. - MARDİN