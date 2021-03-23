Mardin'de yağmur ve sis; gelin- damat zor anlar yaşadı

damat zor anlar yaşadı

MARDİN'de, yağmur ve sis gün boyu etkili olurken, hazırlıksız yakalananlar kapalı mekanlara sığındı. Tarihi mekanlarda fotoğraf çekmek isteyen gelin ile damat ise hayal kırıklığına uğradı.

Mardin'de etkili olan sis yaşamı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin yer yer 7- 8 metreye kadar düştüğü kentte yağmur da etkisini gösterince hayatı olumsuz etkiledi.

Kızıltepe ilçesinde düğünlerinin ardından antik kentteki tarihi mekanlarda fotoğraf çekimi yapmak için gelen Esma ve Ahmet Ekinci çifti hayal kırıklığı yaşadı. Esma Ekinci, yaşadıkları durumu şansızlık olarak değerlendirirken, eşi Ahmet Ekinci ise düğün fotoğraflarını kapalı mekanlarda yapacaklarını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı