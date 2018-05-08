Mardin'de Yağışlar Su Baskınlarına Neden Oldu

Mardin'de sağanak yağış, kentin bazı bölgelerinde su baskınlarına neden oldu.

Mardin'de dün geceden itibaren etkisini sürdüren sağanak yağış, kent merkezi ve ilçelerindeki bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu. Mardin İtfaiyesi, 60 kişilik ekiple gece saatlerden itibaren su baskınlarıyla mücadele etti. Ekipler, 23 su baskını olayına müdahale etti. İtfaiye ekipleri, Kızıltepe ilçesinde su basan Gökçe Ortaokulu ile sağlık ocağı gibi birçok yerde tahliye işlemleri gerçekleştirdi. - MARDİN