Mardin'de Yağış Uyarısı
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Mardin'de Yağış Uyarısı

Mardin valiliği vatandaşları olası sağanak yağış nedeniyle uyardı.

Mardin'de Yağış Uyarısı

Mardin valiliği vatandaşları olası sağanak yağış nedeniyle uyardı.

Mardin valiliğinden yapılan açıklamada; "Meteorolojiden alınan verilere göre 17 Şubat 2018 cumartesi günü saat 17.00'den 18 Şubat 2018 pazar günü sabah saat: 06.00'ya kadar ilimizde kuvvetli ve sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek su baskını, sel, ulaşıma aksamalar ve benzeri olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - MARDİN

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