Mardin'de yağış etkili oldu
Haberler » Güncel » Mardin'de yağış etkili oldu - Haber

Mardin'de yağış etkili oldu

Mardin'de etkili olan yağış yaşamı olumsuz etkiledi.

02.12.2019 14:32 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:32
Mardin'de yağış etkili oldu

'de etkili olan yağış yaşamı olumsuz etkiledi.

itfaiye ekiplerince yağış nedeniyle yolda kalan 2 araç ve sürücüsü kurtarıldı.

Derik ilçesinin Böğrek Mahallesinde yağış nedeniyle mahsur kalan araç ve sürücüsü ile Kızıltepe ilçesinin Bahçelievler Mahallesinde öğrenci servisi ve sürücüsü mahsur kaldıkları yerden ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et