Mardin'de Vefa Sosyal Destek Grupları çalışmalarına aralıksız devam ediyor

Mardin Valiliği ve kaymakamlıklar koordinesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grupları tam kapanma döneminde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamayı aralıksız olarak sürdürüyor.

Mardin Valiliği ve kaymakamlıklar koordinesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grupları tam kapanma döneminde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamayı aralıksız olarak sürdürüyor.

Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında salgının yayılımını kontrol altına almak amacıyla 29 Nisan -17 Mayıs 2021 tarihleri arasında uygulamaya geçilen tam kapanma döneminde 17 gün boyunca uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması süresince vatandaşların emekli maaşından gıdaya, ilaçtan hijyen ürünleri ve alışverişlerine kadar tüm ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan tam kapanma sosyal yardım programından faydalanan, PTT ya da herhangi bir bankada hesabı olmayan 10 ilçedeki 8 bin 377 hak sahibinden 6 bin 138 hak sahibine 6 milyon 751 bin 800 lira ödeme sağlandı. Ayrıca 2022 sayılı Kanun kapsamında maaş alan 5 bin 797 vatandaştan 4 bine 174'üne 3 milyon 115 bin lira tutarındaki maaşları ulaştırıldı.

Vefa Destek Gruplarında görevli bin 198 kişilik personel tarafından tam kapanma sosyal yardım programı kapsamındaki 5 bin 797 hak sahibine ve 2022 sayılı kanun kapsamında maaş alan 8 bin 377 vatandaş olmak üzere toplam 14 bin 174 vatandaşa 13 milyon 575 Bin 500 lira ödeme sağlanacak.

İlçe Kaymakamlıkları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından 10 ilçede ihtiyaç sahibi 25 Bin 811 haneye gıda kolisi, 3 bin 12 haneye 1 milyon 240 bin 174 lira nakdi yardım, 339 haneye her gün sıcak yemek ve 9 bin 358 haneye giyim ile hijyen gibi yardımlar yapıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı