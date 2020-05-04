Mardin'de Vefa Grubu'ndan, 65 yaş üzerine iftar yemeği ve gıda paketi

Mardin'de Vefa Grubu'ndan, 65 yaş üzerine iftar yemeği ve gıda paketiMARDİN'in Derik ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalara, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından her gün iftar yemeği ve gıda paketi dağıtılıyor.