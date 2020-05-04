Mardin'de Vefa Grubu'ndan, 65 yaş üzerine iftar yemeği ve gıda paketi

MARDİN'in Derik ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalara, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından her gün iftar yemeği ve gıda paketi dağıtılıyor.

MARDİN'in Derik ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalara, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından her gün iftar yemeği ve gıda paketi dağıtılıyor.

Vefa Sosyal Destek Grubu, Derik ilçesinde sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlara destek sağlıyor. Ekipler, bu kişilerin evlerini ziyaret edip, iftar yemeği ve gıda ürünlerinden oluşan yardım paketlerini teslim ediyor. Vatandaşlar, kendilerine destek olan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

Kaynak: DHA