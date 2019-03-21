Mardin'de ve Van'da Dijital Elektrik Sayacı Panoları Ateşe Verildi

Güvenlik görevlileri, kaçak elektrik kullanabilmek için sayaçlara yapılan saldırıların önüne geçmekte güçlük çekiyor.

Mardin'de; Nusaybin Devrim Mahallesi Güneş Sokak ile 8 Mart Mahallesi Demet Sokak'a konulan dijital elektrik sayacı panoları, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateşe verildi. Yangını gören mahalle sakinleri, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Nusaybin itfaiyesine haber verdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, elektrik şirketinin elektriği kesmesi sonrası basınçlı suyla panolardaki yangını söndürdü. Elektrik panoları kullanılmaz hale gelirken polis soruşturma başlattı.

Bir diğer olay ise Van'da yaşandı. Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü'ne ait su depolarında bulunan elektrik trafoları, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce tahrip edilerek kullanılamaz hale getirildi. Son aylarda toplamda 7 adet trafoyu tahrip ederek malzemeleri çalan faili meçhul kişi veya kişiler halkı susuzluğa mahkum ederken, VASKİ'yi de büyük zarara uğrattı. Kırsal kesimde bulunan VASKİ, su depolarında meydana gelen hırsızlık ve tahrip olayında bazı depoların duvarları delinirken, bazılarının da camları ve korkulukları kırılarak hırsızlık gerçekleştirildi.

VASKİ yetkilileri, hizmetleri aksatmaya ve sabote etmeye yönelik gerçekleşen olaylar için savcılığa suç duyurusunda bulunurken, olayın faillerinin yakalanması için çalışmalar başlatıldı. VASKİ, tahrip edilen trafoları tekrar onararak, halkın susuzluk çekmemesi için gereken tedbirleri aldı.

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