Mardin'de vatandaşların kısıtlamalara uymasıyla kentte sessizlik hakim oldu
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Mardin'de vatandaşların kısıtlamalara uymasıyla kentte sessizlik hakim oldu

Mardin'de vatandaşların kısıtlamalara uymasıyla kentte sessizlik hakim oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Korona virüs tedbirleri kapsamında içine 23 Nisan'ı da alan 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması tüm yurtta olduğu gibi Mardin'de de perşembe akşamı saat 19.00 itibarıyla başlarken, kısıtlamanın 2. gününde de vatandaşlar kısıtlamalara riayet etmesiyle kentte sessizlik hakim oldu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında içine 23 Nisan'ı da alan 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması tüm yurtta olduğu gibi Mardin'de de perşembe akşamı saat 19.00 itibarıyla başlarken, kısıtlamanın 2. gününde de vatandaşlar kısıtlamalara riayet etmesiyle kentte sessizlik hakim oldu.

Korona virüs uygulama ve tedbirleri kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması ve cuma gününe denk gelmesi nedeniyle İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelgeyle hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına 23 Nisan'ın dahil edilmesiyle birlikte tüm yurtta olduğu gibi Mardin'de de 82 saat uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması perşembe akşamı saat 19.00 itibarıyla başladı. Vatandaşların kısıtlamanın ikinci gününde de kurallara riayet etmeleriyle kent sessizliğe büründü. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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