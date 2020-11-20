Vatandaşlar korona virüsü yok sayıyor, park ve bahçelere akın ediyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Vatandaşlar korona virüsü yok sayıyor, park ve bahçelere akın ediyor

20.11.2020 10:39 | Son Güncelleme: 20.11.2020 11:12

Vatandaşlar korona virüsü yok sayıyor, park ve bahçelere akın ediyor Korona virüs vaka sayısının arttığı Mardin'de vatandaşlar, hastalığı yok sayarak insan yoğunluğunun bulunduğu park ve bahçelerde zaman geçirmeye devam ediyor.

Vatandaşlar korona virüsü yok sayıyor, park ve bahçelere akın ediyor

MARDİN - Korona virüs vaka sayısının arttığı Mardin'de vatandaşlar, hastalığı yok sayarak insan yoğunluğunun bulunduğu park ve bahçelerde zaman geçirmeye devam ediyor.

Mardin'in Artuklu ilçesinde vatandaşlar gün içerisinde park ve bahçeleri doldurmaya devam ediyor. Korona virüs vakalarındaki artış nedeniyle yeniden kısıtlamaların getirilmesine rağmen dışarıda zaman geçirmeye devam eden vatandaşlar, virüsün yayılmasına davetiye çıkarıyor. Parkta vakit geçiren vatandaşlardan Abdulmecit Yıldız, emekliliğin verdiği can sıkıntısından dolayı kurallara uyarak dışarıda vakit geçirdiklerini ifade etti. Yıldız, "Emekliyiz, can sıkıntısından dolayı geliyoruz. Bir iş yok, güç yok, uğraştığımız bir şey yok. Bir de elimizden geldiği kadarıyla kurallara riayet ediyoruz. Kendimiz için başkası için değil" dedi.

Vatandaşlar korona virüsü yok sayıyor, park ve bahçelere akın ediyor
Vatandaşlar korona virüsü yok sayıyor, park ve bahçelere akın ediyor
Vatandaşlar korona virüsü yok sayıyor, park ve bahçelere akın ediyor
Vatandaşlar korona virüsü yok sayıyor, park ve bahçelere akın ediyor
Vatandaşlar korona virüsü yok sayıyor, park ve bahçelere akın ediyor
Vatandaşlar korona virüsü yok sayıyor, park ve bahçelere akın ediyor
Vatandaşlar korona virüsü yok sayıyor, park ve bahçelere akın ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÜBRA NUR ATİK

İlgili Haberler

Vatandaşlar Anıtkabir'e akın etti (3)
Vatandaşlar Anıtkabir'e akın etti (3)
Park yasağı getirildi, vatandaşlar teşekkür etti
Park yasağı getirildi, vatandaşlar teşekkür etti
Manyas'ta korona virüs önlemlerinde taviz yok
Manyas'ta korona virüs önlemlerinde taviz yok
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Meral Akşener Cevdet Yılmaz Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Berk Oktay Acun Ilıcalı Mustafa Topaloğlu
Spor Ozan Kabak Cenk Tosun Mert Günok Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Türk Kasım Antalya Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Vatandaşlar korona virüsü yok sayıyor, park ve bahçelere akın ediyor - Mardin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.11.2020 16:00:24. #1.14#
title