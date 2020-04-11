Mardin'de vatandaşlar fırın ve marketlere koştu, uzun kuyruklarda kavga çıktı KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanması kararlaştırılan sokağa çıkma yasağını duyanlar, Mardin'de de fırın ve marketlere koştu.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanması kararlaştırılan sokağa çıkma yasağını duyanlar, Mardin'de de fırın ve marketlere koştu. Oluşan uzun kuyruklarda kavga çıktı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 30 Büyükşehir ve Zonguldak ili için açıklanan 2 günlük sokağa çıkma yasağı sonrası Mardin'de vatandaşlar market ve fırınlara akın etti. 2 günlük sokağa çıkma yasağını rağmen birçok marketin reyonları boşaltılırken, fırında ekmek almak için sırada bekleyenler ise kavgaya tutuştu. Sıra nedeniyle kavga edenler olay yerine gelen polis ekiplerince ayrıldı.

Kaynak: DHA