Mardin'de vatandaşlar aşıya ilgi gösteriyor
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Mardin'de vatandaşlar aşıya ilgi gösteriyor

Mardin'de vatandaşlar aşıya ilgi gösteriyor
Anadolu Ajansı / Şahin Seçen - Haberler | Güncel

Mardin Kızıltepe ilçesinde kurulan aşı standında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı vatandaşlar aşı oluyor.

Mardin Kızıltepe ilçesinde kurulan aşı standında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı vatandaşlar aşı oluyor.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan aşı standına, vatandaşlar aşılanıyor.

Aşı standında görevli doktor İrem Ağar salgın ile mücadelede en önemli görevin aşı olduğunu söyledi.

İki yıla yakın canla başla pandemi ile mücadele ettiklerini belirten Ağar, şunları kaydetti:

"Aşılama bizim için en temel unsur. Pandemiden kurtulabilmemiz için ekibimizle beraber çalışmaya devam ediyoruz. Belli bir oranı tutturmuş durumdayız inşallah bu daha artarak devam edecek. Vakalar arttı. Aşı olanlar özellikle maske, mesafe, hijyene dikkat etmiyor. Bu konuda vatandaşlarımızı uyarmak istiyoruz. Vatandaşların aşılarını olduktan sonra maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmelerini istiyoruz. Çok fazla can kayıplarımız oldu halkımızda umarım bunun ciddiyetinin farkına vararak aşıya ve maske hijyene dikkat eder."

Mardin'de vatandaşlar aşıya ilgi gösteriyor
Mardin'de vatandaşlar aşıya ilgi gösteriyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Seçen

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