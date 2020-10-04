Mardin'de vakıf maske dağıttı
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Mardin'de vakıf maske dağıttı

04.10.2020 15:57 | Son Güncelleme: 05.10.2020 09:44
Mardin'de vakıf maske dağıttı

Mardin Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı, Artuklu, Yeşilli ve Nusaybin ilçelerinde esnaf ve ihtiyaç sahibi ailelere maske dağıttı.

Mardin Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı, Artuklu, Yeşilli ve Nusaybin ilçelerinde esnaf ve ihtiyaç sahibi ailelere maske dağıttı.

Mardin Umut Kervanı Başkanı Fatih Akman, çalışmalarına bir yenisini daha eklediklerini belirtti.

Pandemi döneminde dikkat çekmek, maske takmak başta olmak üzere kurallarla ilgili farkındalık oluşturmak için hayırseverlerin destekleriyle ihtiyaç sahibi aileler ile esnafa maske dağıttıklarını ifade eden Akman, "Bugün itibariyle hayırseverlerimizin bize ulaştırdığı 5 bin maske muhtaçlara ve esnafa ulaştırmak üzere sahaya indik. Artuklu merkezdeki yüzlerce ihtiyaç sahibi ve esnafa maske dağıtımımızı tamamladık. Artuklu Ortaköy, Nusaybin ve Yeşilli temsilciliklerimizin de dağıtımını gerçekleştirmeleri için 3 bin maskeyi kendilerine teslim ettik." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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