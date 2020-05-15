Mardin'de uzun zaman sonra dışarı çıkan gençlere kitap dağıtıldı
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Mardin'de uzun zaman sonra dışarı çıkan gençlere kitap dağıtıldı

Mardin'de uzun zaman sonra dışarı çıkan gençlere kitap dağıtıldı Mardin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması 4 saatliğine kaldırılan 15-20 yaş grubundaki gençlere, kitap dağıttı.

Mardin'de uzun zaman sonra dışarı çıkan gençlere kitap dağıtıldı
15.05.2020 20:17 | Son Güncelleme: 15.05.2020 20:17

Mardin'de uzun zaman sonra dışarı çıkan gençlere kitap dağıtıldı

MARDİN - Mardin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması 4 saatliğine kaldırılan 15-20 yaş grubundaki gençlere, kitap dağıttı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın talimatları doğrultusunda, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Mardinmasa birimi tarafından korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan ve bugün 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlikle uzun bir aradan sonra sokağa çıkan gençlere, Türk edebiyatının önemli eserlerinden oluşan kitaplar dağıtıldı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, uzun süredir sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı dışarıya çıkamayan gençlere yönelik çeşitli çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. Gençlere tedbirlere uyarak bu süreçte evde kalmalarından dolayı teşekkür eden Vali Yaman, "15-20 yaş arası gençlerimiz bugün saat 15.00'a kadar sokağa çıkabilecek. 65 yaş üstü vatandaşlarımız geçtiğimiz pazar günü 4 saat dışarıya çıkmışlardı. 0-14 yaş grubundaki çocuklarımız çarşamba günü dışarı çıktı. Bugün ise 15-20 yaş grubundaki gençlerimiz dışarı çıkarak kısa süreliğine de olsa güzel havanın tadını çıkardılar. Büyükşehir Belediyesi olarak kısaltma kapsamında bulunan tüm vatandaşlarımıza ulaşarak onlara gerekli her desteği sağladık, sağlama devam ediyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediyesinin korona virüs önlemleri kapsamında evde kalan gençlere yönelik yapılan çalışmalara değinen Vali Yaman, şöyle devam etti:

"Çağrılara uyarak evde kalan gençlerimizin eğitimlerine destek olmak amacıyla 'Evde Kal Kitapla Sağlıklı Kal' diyerek konu anlatımı ile soru bankası dağıtımı gerçekleştirmiştik. Yine Gençlik Merkezimiz aracılığıyla da uzaktan eğitim ile gençlerimizi sınava hazırlıyoruz. Bugün de güzel havanın tadını maske takıp sosyal mesafeyi kuruyan gençlerimize edebiyatımızın önemli yazarlarının kitaplarını dağıttık. Zor günleri hep birlikte aşarak sağlıklı günlere ulaşacağız."

Parkta arkadaşlarıyla dışarı çıkmanın tadının çıkaran Serkan Özer ise "Korona sürecinde yaklaşık 2 ay evde kaldık Bugün bize sunulan fırsattan yararlanmak için dışarı çıktık. Bu sırada Vali Mustafa Yaman'ın görevlendirmiş olduğu ağabeylerimiz bizim buralarda boş vakit geçirmemizi istemediler. Bize kitap armağan ettiler. Bunun için öncelikle valimize teşekkür ediyoruz. Bu süreçten inşallah kurtarılacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Manşet

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