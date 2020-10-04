Mardin'de uzun namlulu silah ve tabanca ele geçirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mardin'de uzun namlulu silah ve tabanca ele geçirildi

04.10.2020 11:11 | Son Güncelleme: 05.10.2020 10:07
Mardin'de uzun namlulu silah ve tabanca ele geçirildi

Mardin'in Savur ilçesinde bir evde uzun namlulu silah ve tabanca ele geçirildi.

Mardin'in Savur ilçesinde bir evde uzun namlulu silah ve tabanca ele geçirildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilalan Mahallesi'nde oturan H.K'nin, evinde uzun namlulu silah ve ruhsatsız tabanca bulundurduğunun tespit edilmesi üzerine söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Bomba arama köpeği Blabb ile yapılan aramada kalaşnikof tabanca, 3 av tüfeği, 66 fişek ve dürbün bulundu.

Gözaltına alınan H.K jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Donald Trump Muharrem İnce Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ajda Pekkan Ercan Kesal Acun Ilıcalı Erdal Beşikçioğlu
Spor Fatih Terim Mbaye Diagne Ali Palabıyık Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Beşiktaş Enflasyon Azerbaycan Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mardin'de uzun namlulu silah ve tabanca ele geçirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.10.2020 12:46:52. #1.14#
title