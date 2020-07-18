Mardin'de uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu
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Mardin'de uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Midyat-Nusaybin karayolunda yapılan yol kontrol ve araması esnasında durdurulan üç farklı araçta uyuşturucu hap, piyasa değeri 76 bin lira olan 38 adet gümrük kaçağı cep telefonu ile 15 gram kubar esrar ele geçirildi.

Mardin'de uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu
18.07.2020 18:52 | Son Güncelleme: 18.07.2020 19:22

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Midyat-Nusaybin karayolunda yapılan yol kontrol ve araması esnasında durdurulan üç farklı araçta uyuşturucu hap, piyasa değeri 76 bin lira olan 38 adet gümrük kaçağı cep telefonu ile 15 gram kubar esrar ele geçirildi.

KOM Şube Müdürlüğü ve Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Midyat-Nusaybin karayolu üzerinde yapılan yol kontrolünde durdurulan araçta arama yapıldığı esnada uyuşturucu madde arama köpeği Cesur'un tepki vermesi üzerine üst araması yapılan C.Ç. isimli şahsın üzerinde 15 gram kubar esrar ele geçirildi. Aynı karayolu üzerinde E.D. isimli şahsa ait 33 EIS 91 plakalı araçta yaptıkları aramada ise piyasa değeri 76 bin lira olan 38 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Uygulamada durdurulan başka bir araçta seyahat eden M.A isimli şahsa uyuşturucu madde köpeği Cesur'un tepki vermesi üzerine, yapılan üst aramasında 2 adet Lyrica isimli hap, 18 adet diazem kapsül hap ile uyuşturucu madde alımı esnasında kullanılan 2 adet bong olarak tabir edilen aparat ele geçirildi.

Olaylarla ilgili C.Ç., M.A. ve E.D. ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA

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