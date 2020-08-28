Mardin'de uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları
Mardin'de düzenlenen operasyonlarda, 2 kilogram esrar, 46 kök keneviri, kalaşnikof piyade tüfeği ile 59 fişek ele geçirildi.
28.08.2020 10:21 | Son Güncelleme: 28.08.2020 10:56
Mardin'de düzenlenen operasyonlarda, 2 kilogram esrar, 46 kök keneviri, kalaşnikof piyade tüfeği ile 59 fişek ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Artuklu İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu Yardere Mahallesinde İ.Ç'ye ait bahçede 41 kök kenevir, Ahmetli Mahallesinde A.A'nın ev ve bahçesinde 5 kök kenevir, 2 kilogram kubar esrar, av tüfeği, kalaşnikof piyade tüfeği ve 59 fişek ele geçirildi.
Operasyonu esnasında evlerinde bulunmayan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Kaynak: AA