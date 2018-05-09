Mardin'de Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonları

Mardin'de uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 24 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize ile Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 5 ve 7 Mayıs'ta operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 41 bin paket kaçak sigara, 34 kilogram nargile tütünü, 107 cep telefonu, 70 kamyon lastiği ile 8 gram uyuşturucu ele geçirildi, olaylarla ilgisi olduğu değerlendirilen 24 şüpheli gözaltına alındı.



Terör örgütlerinin finans kaynaklarına yönelik yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edilecek.