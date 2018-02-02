Mardin'de Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonları

Mardin'de geçen ay düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 174 şüpheliden 13'ü tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ocak ayında gerçekleştirilen operasyonlarda, yaklaşık 600 gram esrar, kaçak 385 bin paket sigara, bin 54 şişe içki, 5 bin 700 litre akaryakıt, 61 cep telefonu, 61 kilogram çay, 468 kilogram tütün ile 2 ruhsatsız tabanca ve 8 tabanca fişeği ele geçirildi.



Operasyonlarda gözaltına alınan 174 şüpheliden 13'ü tutuklandı.



Öte yandan Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında da gözaltına alınan 19 şüpheliden 5'inin tutuklandığı belirtildi.