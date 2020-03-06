Mardin'de uyuşturucu ticaretine 10 tutuklama

06.03.2020 11:22 | Son Güncelleme: 06.03.2020 11:22

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde uyuşturucu satışı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u tutuklandı.



Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan ve ticaretini yapan şahısların yakalanmasına" yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi. Şüphelilerin adreslerine yapılan operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda satışa hazır halde eroin maddesi, 13 gram metamfetamin, 41 gram toz esrar, 3 adet ecstasy ve 6 adet suboxone hap, 2 adet hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bin 545 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 zanlıdan 10'u 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA