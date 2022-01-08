Mardin'de uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi yakalandı - Haberler
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Mardin'de uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi yakalandı

Mardin'de uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mardin'in Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin yaptığı operasyonda, uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi yakalandı.

MARDİN (İHA) - Mardin'in Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin yaptığı operasyonda, uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi yakalandı.

Midyat Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda, uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi yakalandı. Operasyonda yakalanan zanlının üzerinde yapılan aramalarda 30 gram kokain, 4,93 gram esrar ve 2 adet ectasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, ifadesi alınmak üzere emniyet amirliğine götürüldü. - MARDİN

Mardin'de uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi yakalandı

Mardin'de uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi yakalandı

Mardin'de uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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