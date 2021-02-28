Mardin'de uyuşturucu ticareti çetesine operasyon: 6 tutuklama

MARDİN'de, uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan takip sonucu uyuşturucu ticareti suçu başta olmak üzere birçok suçu örgütlü olarak işleyen şüpheliler belirlendi. Ekipler yaptıkları incelemede, uyuşturucu ticaret başta olmak üzere birçok suçu işledikleri tespit edilen suç örgütünde belirli bir hiyerarşik yapı içinde faaliyet gösterdikleri, suç örgütü elebaşı tarafından yönlendirilen çete üyelerinin kimi zaman eziyete ya da hürriyetinden yoksun bırakma gibi suçlara maruz kaldığı öğrenildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.Jandarmadaki sorguları tamamlanan 8 şüpheliden 6'sı sevk edildiği adliyedeki çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA