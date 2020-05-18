Mardin'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı Mardin'de uyuşturcu operasyonunda şüpheli gözaltına alındı.

Mardin'de uyuşturcu operasyonunda şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Aksu bölgesinde yapılan yol kontrol ve araması esnasında O.B'nin idaresinde durumundan şüphenilen aracının bagajında arama yapıldı.

Aramada çanta içerisinde 3 gram toz esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alından O.B. jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA