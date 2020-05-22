Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 5 kilogram esrar ele geçirildi
Mardin'in Midyat ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilogram esrar ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
22.05.2020 09:33 | Son Güncelleme: 22.05.2020 10:32
Mardin'in Midyat ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilogram esrar ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari çalışmaları neticesinde, Bahçelievler Mahallesi Hastane Sokağı'nda şüpheli Z.D'ye ait 06 AEZ 449 plakalı araçtaki aramada 5 kilo 60 gram esrar bulundu.
Z.D. gözaltına alındı, uyuşturucu incelenmek üzere kriminal laboratuvara gönderildi.
Kaynak: AA