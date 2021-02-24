Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik 4 ay süren takip sonucu 4 ara operasyonda 11 kişiyi gözaltına aldı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan ve adli makamlara sevk edilen 11 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Elde edilen deliller ve bilgiler doğrultusunda diğer şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesinin ardından jandarma ekiplerince, Artuklu ve Nusaybin ilçesinde düzenlenen operasyonda da 8 şüpheli yakalandı.

Adreslerde çeşitli miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar