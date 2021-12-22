Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Haberler
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Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
AA / Şahin Seçen - Haberler | Güncel

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3 kilo 850 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı.

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3 kilo 850 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı.

Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, şüphe üzerine bir araçta arama yapıldı.

Dedektör köpekle yapılan aramada araçtaki gizli bölmelerde 3 kilo 850 gram metamfetamin bulundu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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AA / Şahin Seçen - Son Dakika Haberleri

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