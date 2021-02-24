Mardin'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
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Mardin'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

24.02.2021 10:10 | Son Güncelleme: 24.02.2021 10:14
Mardin'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

MARDİN'in Nusaybin ve Artuklu ilçelerinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında, 8 şüpheli gözaltına alındı.

MARDİN'in Nusaybin ve Artuklu ilçelerinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında, 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti olmak üzere birçok suçu örgütlü olarak işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 10 farklı adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucusu ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA

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