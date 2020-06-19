Mardin'de uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama
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Mardin'de uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Mardin'de uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alının 6 kişi tutuklandı.

19.06.2020 22:31 | Son Güncelleme: 19.06.2020 22:36

Mardin'de uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alının 6 kişi tutuklandı.

Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince yürütülen çalışma kapsamında 16 Haziranda 7 şüpheli şahısa yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda adreslerde yapılan aramalarda 221,85 gram eroin, 4 adet ectasy hap, 2.82 gram kokain 7 adet sentetik hap ele geçirildi.

Bugün Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 6 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Terör örgütlerinin finans kaynakları olan olaylarının engellenmesi ve bağımlılık yapıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütmekte olduğumuz çalışmalar kararlılıkla devam edecektir" denildi.

Mardin'de uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Kaynak: İHA

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