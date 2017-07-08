Mardin'de Uyuşturucu Operasyonu

İstanbul'dan uyuşturucu hap alarak Mardin'e getiren şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Mardin'e uyuşturucu hap nakliyatı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Uyuşturucu hap taşıyan şüphelinin bindiği yolcu minibüsü takibe alındı. Bir süre takip edilen yolcu minibüsü, kent girişinde uygulama noktasında operasyonla durduruldu.





Minibüste bulunan M.A'nın çantasında yapılan aramada, İstanbul'dan getirildiği belirlenen 970 uyuşturucu hap ele geçirildi.



M.A. gözaltına alındı.