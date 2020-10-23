Mardin'de uyuşturucu operasyonu
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Mardin'de uyuşturucu operasyonu

23.10.2020 10:15 | Son Güncelleme: 23.10.2020 10:22
Mardin'de uyuşturucu operasyonu

Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 982 gram esrar ile 4 kök kenevir ele geçirildi.

Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 982 gram esrar ile 4 kök kenevir ele geçirildi.

Nusaybin İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu Nusaybin'de bulunan İlkadım Mahallesinde iki şahsın, bahçesinde kenevir yetiştirdiği ve kubar esrar imal ettiğinin tespit edilmesi üzerine D.T. ve M.A. isimli şahısların evlerine ve bahçelerine operasyon düzenlendi. Uyuşturucu madde arama köpekleri Cesur ve Sabuh ile yapılan aramada D.T. isimli şahsın bahçesinde 4 kök kenevir bitkisi ile evinin farklı yerlerine gizlenmiş 1 kilo 982 gram kubar esrar ele geçirildi.

D.T. ve M.A. yasadışı ekim ve uyuşturucu madde imal ile ticaret suçlarından gözaltına alındığı öğrenildi.

zanlıların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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