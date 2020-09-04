Mardin'de uyuşturucu operasyonu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mardin'de uyuşturucu operasyonu

Mardin'de 4 kilo 720 gram kubar esrar ele geçirildi.

Mardin'de uyuşturucu operasyonu
04.09.2020 16:23 | Son Güncelleme: 04.09.2020 16:26

Mardin'de 4 kilo 720 gram kubar esrar ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Savur İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu Pınardere Mahallesi Sumoelo mevkisinde bir kişinin arazide farklı noktalara kubar esrar sakladığı tespit edildi.

Aramada siyah poşetler içerisinde şeffaf folyolara sarılı halde üzere 4 kilo 720 gram kubar esrar ele geçirildi.

Şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Muharrem İnce Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Fatma Girik Deniz Akkaya Metin Özülkü Defne Samyeli
Spor Ali Koç Jose Sosa Erol Bulut Fatih Terim Enner Valencia
Daha Fazla Eylül Antalya Yunanistan Türk Lirası
Şu an buradasınız: Mardin'de uyuşturucu operasyonu - Mardin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.9.2020 16:26:37. #1.14#
title