Mardin'de uyuşturucu operasyonu Mardin'de 4 kilo 720 gram kubar esrar ele geçirildi.

Mardin'de 4 kilo 720 gram kubar esrar ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Savur İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu Pınardere Mahallesi Sumoelo mevkisinde bir kişinin arazide farklı noktalara kubar esrar sakladığı tespit edildi.

Aramada siyah poşetler içerisinde şeffaf folyolara sarılı halde üzere 4 kilo 720 gram kubar esrar ele geçirildi.

Şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA