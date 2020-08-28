Mardin'de uyuşturucu operasyonu
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Mardin'de uyuşturucu operasyonu

Mardin düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kilogram kubar esrar ile 45 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Mardin'de uyuşturucu operasyonu
28.08.2020 09:23 | Son Güncelleme: 28.08.2020 09:26

Mardin düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kilogram kubar esrar ile 45 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Artuklu İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu Yardere Mahallesi'nde bir şahsın, tarlasında kenevir yetiştirdiği ve kubar esrar imal ettiğinin tespit edilmesi üzerine İ.Ç. isimli şahsın bahçesine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada şahsın tarlasında 41 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Öte yandan Artuklu Ahmetli Mahallesi'nde faaliyetlerine devam eden jandarma ekipleri, A.A. isimli şahsın evine ve bahçesine de operasyon düzenlendi. Uyuşturucu madde arama köpeği 'Sabuh' ile yapılan aramada 2 kilogram esrar ile 4 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. A.A.'nın evinde yapılan aramada ayrıca 1 adet av tüfeği, 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği ile tüfeğe ait 59 adet kurşun ele geçirildi.

Operasyon esnasında evlerinde bulunmayan şahısların yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - MARDİN

Kaynak: İHA

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