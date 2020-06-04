Mardin'de uyuşturucu operasyonu
Mardin'in Artuklu ilçesinde yol kontrol noktasında araç içerisinde 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
04.06.2020 14:09 | Son Güncelleme: 04.06.2020 14:30
Mardin'in Artuklu ilçesinde yol kontrol noktasında araç içerisinde 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı'nca Şeyhan mevkisinde yol kontrol noktasından kaçmaya çalışan 34 UY 3477 plakalı araç ekipler tarafından müdahale edilerek durduruldu.
Araç içerisinde yapılan aramada, sürücü yan koltuğunda poşet içerisinde 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü S.E'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA